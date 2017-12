POL-TUT: (Balingen) Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Balingen (ots) - Mutwillig mit einem spitzen Gegenstand den Fahrzeuglack eines in der Dammstraße abgestellten Volvos zerkratzt hat ein unbekannter Täter im Zeitraum von Samstagabend, 21 Uhr, bis Sonntagmittag, 13 Uhr, und so mehrere hundert Euro Sachschaden an dem Auto verursacht. Nun ermittelt die Polizei Balingen (07433 264-0) wegen der Tat und bittet um Zeugenhinweise.

