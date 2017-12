POL-TUT: (VS-Schwenningen) In Unternehmen für Dachtechnik in der Lichtensteinstraße eingebrochen

VS-Schwenningen (ots) - Im Zeitraum von Freitagabend bis Sonntagnachmittag ist ein unbekannter Täter in ein Gebäude eines Unternehmens für Dachtechnik in der Lichtensteinstraße eingebrochen. Nach dem Einwerfen einer Scheibe an der Eingangstüre gelangte der Einbrecher in das Gebäude. Dort suchte der Eindringling in verschiedenen Räumen nach Wertgegenständen, konnte aber außer ein paar Schlüsseln nichts Brauchbares finden. Über ein vom Täter geöffnetes Fenster verließ der Unbekannte die Firma wieder. Hinweise zu dem Einbruch werden an das Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) erbeten.

