POL-TUT: (Horb am Neckar) In ein Friseurgeschäft in der Schillerstraße eingebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Horb am Neckar (ots) - Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag - vermutlich in der Nacht auf Heiligabend - in ein Friseurgeschäft in der Schillerstraße eingebrochen und haben aus einer Trinkgeldkasse vorhandenes Bargeld entwendet. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster an der Gebäudeseite des Friseursalons gelangten die Eindringlinge in das Geschäft. Mit dem aufgefundenen und erbeuteten Bargeld verließen der oder die Einbrecher den Salon wieder. Die Polizei Horb (07451 96-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

