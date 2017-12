POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Mit Bastfasern ummanteltes Glas eines Teelichtes in Brand geraten - Wohnungsinhaberin kommt vorsorglich in eine Klinik

Albstadt-Ebingen (ots) - Zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines in Brand geratenen mit Bastfasern ummantelten Teelicht-Glases ist es am Heiligabend, gegen 21.30 Uhr, in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sigmaringer Straße gekommen. Eine 52-Wohnungsinhaberin war eingeschlafen und bemerkte die in Brand geratenen Bastfasern nicht. Glücklicherweise sah eine Nachbarin den Rauch und verständigte die Feuerwehr. Nach Öffnung der Wohnungstüre konnte die 52-Jährige unbeschadet angetroffen werden. Das Feuer an dem Teelicht war bereits erloschen. Die Wohnungsinhaberin wurde wegen Verdachts einer leichten Rauchgasintoxikation vorsorglich in eine Klinik gebracht.

