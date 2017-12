POL-TUT: (Donaueschingen) Einbruch in Drogeriemarkt "Am Karlsgarten" - Polizei bittet um Hinweise

Donaueschingen (ots) - Ein unbekannter Täter ist in den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertages in einen Drogeriemarkt in der Straße "Am Karlsgarten" eingebrochen. Gegen 01.50 Uhr lösten die Täter einen Einbruchsalarm aus. Obwohl die Polizei sofort mit mehreren Streifen anrückte, gelang es den Einbrechern mit erbeuteten Produkten aus der Parfümabteilung zu flüchten. Bei der anschließenden Sicherung der durch den Einbruch beschädigten Eingangstüre des Drogeriemarktes unterstützte die Feuerwehr Donaueschingen. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell