POL-TUT: (Vöhringen) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Vöhringen (ots) - Auf dem Parkplatz in der Eythstraße wurde am Freitagabend, zwischen 18.00 und 20.00 Uhr, ein älterer Mercedes-Benz 230 TE, vorne rechts beschädigt. Am Fahrzeug konnten rosarote Lackantragungen gesichert werden. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423/8101-0, erbeten.

