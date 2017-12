POL-TUT: (Hechingen) Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Hechingen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Stutenhofstraße, in der Siebergasse sowie in der Fred-West-Straße jeweils ein geparktes Fahrzeug aufgebrochen und Handtaschen sowie ein Geschenkpapier entwendet. Die Vorgehensweise war in allen drei Fällen die gleiche, indem eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Neben Sachschaden von weit über tausend Euro beläuft sich der Diebstahlschaden ebenfalls auf einige hundert Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen werden an das Polizeirevier Hechingen, Tel. 07471/9880-0, erbeten.

