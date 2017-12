POL-TUT: (Albstadt) Geparkter Pkw gestreift - Polizei sucht Zeugen

Albstadt (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Klarastraße, zwischen 01.00 und 05.00 Uhr, ein geparkter Pkw Hyundai von einem vorbeifahrenden Pkw gestreift und stark beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf circa 5.000 Euro belaufen. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Zeugenhinweise werden an die Polizei Albstadt, Tel. 07432/955-0, erbeten.

