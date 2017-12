POL-TUT: (Freudenstadt) VW Polo beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots) - Auf dem Parkplatz des Krankenhauses, vor der Reithalle, wurde im Verlauf des Donnerstags ein schwarzer VW Polo angefahren und beschädigt. Der Verursacher beging Unfallflucht. Am Polo entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Freudenstadt, Tel. 07441/536-0.

