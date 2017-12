POL-TUT: (Gosheim) Von Pedal gerutscht - Unfall mit hohem Sachschaden

Gosheim (ots) - Am Freitagvormittag, gegen 10.50 Uhr, verursachte eine 51-jährige Autofahrerin an der Einmündung Hauptstraße/Flackstraße einen Verkehrsunfall. Die Frau war von der Flackstraße kommend offenbar vom Bremspedal gerutscht, so dass ihr Opel in die Hauptstraße rollte und dort mit einem Audi zusammenstieß. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich jedoch auf circa 11.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell