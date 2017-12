POL-TUT: (Balingen) Öffentlichkeitswirksame Protesthandlung - 53-Jähriger kettete sich an

Balingen (ots) - Ein 53-jähriger Mann machte am Freitagvormittag in einer außergewöhnlichen Aktion auf sich und sein persönliches Anliegen aufmerksam. Der Mann kettete sich an einen Pfeiler im Landratsamt und wollte damit gegen die aus seiner Sicht ungerechte Behandlung seiner 30-jährigen Tochter protestieren. Die Tochter war ebenfalls anwesend und filmte den spektakulären Auftritt. Da der Mann für die Kettenschlösser keine Schlüssel mit sich führte, musste eine Streife des Reviers den 53-Jährigen schließlich mittels eines Bolzenschneiders aus seiner unbequemen Lage befreien. Nach Erteilung eines Hausverbots verließen Vater und Tochter anstandslos das Gebäude.

