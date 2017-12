Albstadt (ots) - Am Freitagvormittag wurde zwischen 11.00 und 12.00 Uhr ein in der Bleichestraße geparkter Pkw Toyota Celica hinten links beschädigt. Der Verursacher beging Unfallflucht. Der Sachschaden am Toyota beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Albstadt, Tel. 07432/955-0, erbeten.

