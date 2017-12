POL-TUT: (Emfpingen) Audi beschädigt- Polizei sucht Zeugen

Empfingen (ots) - Auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Robert-Bosch-Straße wurde am Dienstag, dem 19. Dezember, ein grauer Audi Avant A 6, morgens zwischen 09.10 und 09.30 Uhr, vorne links beschädigt. Der Verursacher des Schadens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Pkw dürfte es sich um ein blaues Fahrzeug, möglicherweise einen älteren Opel Corsa mit Freudenstädter-Kennzeichen handeln. Hinweise werden an das Polizeirevier Horb, Tel. 07451/96-0, erbeten.

