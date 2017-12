POL-TUT: (Hechingen) Blitzeinbruch in Juweliergeschäft - Polizei sucht Zeugen

Hechingen (ots) - Bei einem Blitzeinbruch in ein Juweliergeschäft in der Bahnhofstraße haben die Täter in der Nacht zum Freitag Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet.

Gegen 01.40 Uhr schlugen die Einbrecher mit einem Pflasterstein ein Loch in die Schaufensterscheibe. Durch die Öffnung fischten sie innerhalb kürzester Zeit mehrere Schmuckstücke, überwiegend Perlenschmuck, aus der Auslage. Nach nur wenigen Minuten verschwanden sie wieder in der Dunkelheit. Der gestohlene Schmuck ist mehrere tausend Euro wert. Über die Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Informationen.

Das Polizeirevier Hechingen ermittelt wegen des Einbruchsdiebstahls und sucht nach Zeugen. Wer am Donnerstagabend oder in der Folgezeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Bahnhofstraße gemacht hat wird gebeten, sich beim Polizeirevier Hechingen, Telefon 07471 9880 0, zu melden.

