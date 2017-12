POL-TUT: (Trossingen) Unfallflucht in der Bahnhofstraße

Trossingen (ots) - Nach einer Unfallflucht im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen, gegen 07:00Uhr, in der Bahnhofstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Verursacher befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Litschlesstraße. An der Kreuzung mit der Hangenstraße kam er aufgrund unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hier stieß er mit der linken Fahrzeugfront gegen ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen und fuhr anschließend davon. Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen VW Golf 4 handeln. Am komplett beschädigten Verkehrszeichen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Polizeiposten Trossingen bittet unter der Rufnummer 07425-33866 um Hinweise.

