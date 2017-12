POL-TUT: (Gosheim) Unfallflucht auf Gemeindeverbindungsstraße - Polizei sucht Zeugen

Gosheim (ots) - Nach einer Unfallflucht am Donnerstag gegen 12:30Uhr auf der Gemeindeverbindungsstraße nach Böttingen sucht die Polizei nach Zeugen. Der 29-jährige Fahrer eines Renault Kleintransporters befuhr den Gemeindeverbindungsweg von Böttingen in Richtung Gosheim. Auf Höhe des Parkplatzes "Am Weißen Kreuz" kam ihm auf seiner Fahrbahnseite ein größerer roter Pickup entgegen. Hier streiften sich dann die Spiegel beider Fahrzeuge und der Pickup fuhr ohne Anzuhalten weiter. Bei dem Pickup dürfte es sich vermutlich um einen amerikanischen Hersteller handeln. Durch den Zusammenstoß entstand am Renault Sachschaden von zirka 300 Euro. Der Polizeiposten Wehingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07426-1240.

