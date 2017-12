POL-TUT: (Horb) Wohnungseinbruch auf dem Hohenberg - Täter erbeutet Schmuck

Horb (ots) - Am Mittwoch ist im Zeitraum zwischen 10:00Uhr und 19:30Uhr ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Südring eingebrochen und hat dort Schmuck entwendet. Der Täter warf das Fenster vom Schlafzimmer im Erdgeschoss ein. Danach entriegelte er dieses Fenster und verschaffte sich so Zugang ins Gebäude. Im Haus durchwühlte er mehrere Zimmer auf der Suche nach Diebesgut. Letztendlich entwendete der Täter diversen Schmuck, wobei die Höhe des entstandenen Schadens bislang noch nicht beziffert werden kann. Das Polizeirevier Horb hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 07451-960 um Hinweise.

