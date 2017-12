POL-TUT: (Winterlingen) Vorfahrt missachtet: Mercedes kracht in BMW

Winterlingen (ots) - An der Kreuzung der Schillerstraße mit der Römerstraße sind am Mittwochvormittag ein Mercedes und ein BMW zusammengestoßen. Eine 40 Jahre alte Mercedes-Fahrerin übersah beim Einfahren in die Römerstraße einen ortsauswärts fahrenden BMW und nahm ihm die Vorfahrt. Bei der folgenden Kollision entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt zirka 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

