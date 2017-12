POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Nach Messerstichen in der Bahnhofstraße: 18-Jähriger in Haft - Kriminalpolizei sucht nach weiteren Zeugen

Albstadt-Ebingen (ots) - Nach der Streiterei mit Messerattacke im Bereich einer Gaststätte in der Bahnhofstraße am vergangenen Sonntag in Albstadt-Ebingen hat die Polizei, wie bereits berichtet, drei der Tat dringend verdächtige Männer syrischer Abstammung vorläufig festgenommen. Zwei Männer wurden bereits am Sonntag nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hechingen wieder entlassen.

Die sofort eingeleiteten Ermittlungen erhärteten den Verdacht gegen einen der jungen Männer aus dem Trio. Der 18-Jährige wurde deswegen am vergangenen Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Das Amtsgericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Kriminalpolizei Balingen verbrachte den dringend Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt.

Im Zusammenhang mit der Tat sucht die Kriminalpolizei dringend nach weiteren Zeugen. Bisherigen Recherchen zufolge sollen sich zur Tatzeit zirka 100 Gäste in dem betreffenden Lokal aufgehalten haben. Von besonderem Interesse ist ein ungefähr 190 cm großer, etwa 30 Jahre alter, schlanker Mann, der von einer Frau begleitet wurde. Dieser Mann stand von Anfang an nahe am Tatgeschehen. Die Polizei geht davon aus, dass er wichtige Angaben zu den Geschehnissen, auch in der Gaststätte, machen könnte.

Dieser Zeuge und alle anderen Gaststättenbesucher, die Angaben zum Verlauf der Streitereien machen können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Balingen (Telefon 07433 264 0), der Polizei Albstadt (07432 955 0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Während der Streiterei wurde in und vor der Gaststätte von Beteiligten Pfefferspray eingesetzt. Die Polizei schließt nicht aus, dass weitere Gaststättenbesucher von dem unkontrollierten Sprühnebel getroffen wurden. Deswegen weisen die Ermittler darauf hin, dass auch nachträglich bei der Polizei Anzeige wegen Körperverletzung erstattet werden kann (Rufnummern siehe oben).

