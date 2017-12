POL-TUT: (Bräunlingen) Lastwagen streift geparkten Audi und flüchtet

Bräunlingen (ots) - Am Donnerstag hat in der Zeit zwischen, 9.30 Uhr und 11 Uhr, ein Fahrer eines Lastwagens in der Straße "Obere Gerbe" einen Audi beschädigt. Der Lastwagen bog nach rechts in die Friedlandstraße ab und streifte mit dem Heck den geparkten Audi. Ohne sich um den Schaden von rund 2.500 Euro zu kümmern, setzte der Fahrer des Lkw seine Fahrt fort. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (Tel.: 0771 83783-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell