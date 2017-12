POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Buchtalstraße: Reifenstecher sticht sieben mal zu

Albstadt-Tailfingen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter in der Buchtalstraße an drei Autos und einem Anhänger insgesamt sieben Reifen abgestochen.

Zwei PKWs und der Anhänger standen am rechten Fahrbahnrand vor Gebäude Buchtalstraße 6. Hier stach der Unbekannte in alle Reifen der jeweils rechten Fahrzeugseite. Das dritte Auto stand nahe der Parkbucht an der Einmündung in die Mühlstraße. An diesem Pkw suchte sich der Reifenstecher die beiden linken Reifen aus.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt wegen der Sachbeschädigungen und sucht nach Zeugen. Bitte melden sie sich unter der Rufnummer 07432 955 0.

