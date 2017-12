POL-TUT: (Jungingen) BMW streift Peugeot - 7000 Euro Schaden

Jungingen (ots) - In der Nacht zum Freitag hat auf der B 32 zwischen Jungingen und Killer ein BMW einen Peugeot gestreift und beschädigt.

Der BMW fuhr in Richtung Killer. In einer Rechtskurve kam der 18-jährige Fahrer zu weit nach links und streifte einen entgegenkommenden Peugeot. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell