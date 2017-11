POL-TUT: (Deißlingen) Audi A4 gestohlen

Deißlingen (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag einen Audi A4 von dem Grundstück eines Autohändlers in der Bahnhofstraße gestohlen. Der unbekannte Täter drückte ein Tor auf und hebelte einen Kasten auf, in welchem der Schlüssel des Audis aufbewahrt wurde. Daraufhin machte sich der Unbekannte mit dem silbernen Audi aus dem Staub. Die Polizei Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu der Tat unter der Rufnummer 0741-477-0.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell