POL-TUT: (Rosenfeld-Heiligenzimmern, L 390)Anhänger rutscht auf Gegenfahrbahn-10.500 Euro Sachschaden

Rosenfeld-Heiligenzimmern, L 390 (ots) - Am Freitag ist gegen 8.30 Uhr auf der Landstraße 390, zwischen Rosenfeld-Heiligenzimmern und Haigerloch-Gruol, ein Tandemanhänger auf die Gegenfahrbahn gerutscht. Der Anhänger eines Lkws rutschte in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Nissan. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.500 Euro.

