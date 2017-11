POL-TUT: (Baiersbronn, Obertal)Einbruch in Privatklinik

Baiersbronn, Obertal (ots) - Freitagnacht, gegen 02.00 Uhr, ist ein unbekannter Täter in eine Privatklinik in der Rechtmurgstraße eingebrochen. Der Unbekannte warf mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und beagab sich in den Bereich der Rezeption. Dort durchwühlte er mehrere Schubladen und entwendete Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Baiersbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07442-180269-0)

