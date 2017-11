POL-TUT: (Immendingen) Unfallflucht am Kreisel Bachzimmerer Straße - Zeugen gesucht

Immendingen (ots) - Am Freitagmorgen hat ein mit Holz beladener Lastzug beim Durchfahren des Kreisverkehrs an der Bachzimmerer Straße einen verkehrsbedingt stehenden Pkw gestreift und beschädigt.

Eine 19-jährige Autofahrerin kam gegen 08.20 Uhr aus Richtung Tuttlingen und fuhr geradeaus durch den Kreisel. Im Bereich der Ausfahrt überquerte ein Mädchen die Fahrbahn, weshalb die junge Frau anhalten musste. Das Heck ihres Audis ragte noch etwas in den Kreisverkehr hinein. Aus der Bachzimmerer Straße fuhr ein Lastzug ein, der mit Holz beladen war. Im Vorbeifahren streifte der Lastwagenfahrer mit seinem Anhänger den stehenden Audi, bevor er den Kreisverkehr in Richtung Donaustraße verließ. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

Der Polizeiposten Immendingen ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht nach dem Lastzug samt Fahrer. Wer den Vorgang beobachtet oder den Lastzug gesehen hat und beschreiben kann wird gebeten, sich dort zu melden (Telefon 07462 9464 0).

