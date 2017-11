POL-TUT: (Horb am Neckar) Frau in der Gutermannstraße angefahren

Horb am Neckar (ots) - Am frühen Donnerstagabend ist in der Gutermannstraße eine Frau beim Überqueren der Fahrbahn angefahren und verletzt worden.

Die 22-Jährige kam aus Richtung der Gutermann-Schule und ging an der Einmündung in die Stuttgarter Straße über die dortige Fußgängerfurt. An der Ampel hielten zu der Zeit mehrere Autos. Als die Ampel auf "grün" schaltete, wurde einer der Wartenden scheinbar ungeduldig und hupte. Die vorne stehende Fahrerin eines Mercedes ließ sich davon beeindrucken, fuhr ruckartig an und erwischte die Fußgängerin, die die Straße noch nicht vollständig passiert hatte. Die 22-Jährige wurde verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus Nagold. Sachschaden entstand nicht.

