POL-TUT: (Horb am Neckar) Unbekannter überfährt einbetonierte Warnbake - Polizei sucht nach Zeugen

Horb am Neckar (ots) - Am frühen Freitagmorgen hat ein unbekannter Autofahrer in der Altheimer Straße kurz vor dem Ortsende die Fahrbahnbegrenzung überfahren.

Der Unbekannte missachtete die neue Engstelle gegenüber Gebäude Nummer 103. Er fuhr über die Fahrbahnbegrenzung und rasierte die dort einbetonierte Warnbake, die aus dem Boden gerissen wurde. Danach suchte er das Weite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro.

Das Polizeirevier Horb sucht nach Zeugen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Nummer 07451 96 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell