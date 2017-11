POL-TUT: (VS-Villingen) Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes mit Auto angefahren

VS-Villingen (ots) - Am Donnerstagnachmittag ist ein Vollzugsbediensteter der Stadt im Rahmen einer Kontrolle von einem Mann angefahren und leicht verletzt worden.

Kurz nach 16 Uhr wollte der Stadtpolizist in der Fußgängerzone eine Frau verwarnen, die mit ihrem Auto in die Verbotszone eingefahren war. Noch während des Gesprächs mit der Autofahrerin mischte sich plötzlich ein sichtlich wütender Mann ein, der aus einem nahe gelegenen Geschäft kam. Er betitelte den Ordnungshüter gleich als "Suppenkasper". Als der Vollzugsbedienstete zu Beweiszwecken das amtliche Kennzeichen des PKWs fotografieren wollte, riss der Mann beide Schilder ab und verstaute sie im Inneren des Autos. Dann stieg er auf der Fahrerseite in den Wagen ein. Die Frau setzte sich neben ihn. Er wollte wegfahren. Beim Zurücksetzen des Fahrzeugs fuhr der Mann dem Stadtbediensteten gegen die Schienbeine. Er berührte ihn dabei nur leicht, so dass es zu keinen schwereren Verletzungen kam. Um das Wegfahren zu verhindern lief der Ordnungshüter um das Auto herum und versperrte den Weg. Davon unbeeindruckt fuhr der Unbekannte weiter und touchierte dabei die Beine des im Weg stehenden Uniformträgers noch einmal. Der Stadtpolizist ging daraufhin zur Seite, der Autofahrer machte sich aus dem Staub. Das Polizeirevier Villingen ermittelt gegen den noch Unbekannten wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Körperverletzung, Beleidigung und wegen Widerstands.

