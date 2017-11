POL-TUT: (Trossingen, Villingen) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaften Rottweil und Konstanz, sowie des Polizeipräsidiums Tuttlingen: Nach Verkehrskontrolle geht Polizei Dealer Trio ins Netz

Trossingen, Villingen (ots) - Beamte der Kriminalpolizei ermitteln derzeit gegen zwei 27-jährige - Männer, sowie einen 26- jährigen Mann wegen des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen, gewerblichen und illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Die Polizeibeamten wurden auf die drei Tatverdächtigen aufmerksam, nachdem sie bereits am vergangenen Donnerstagmorgen, 09.November, in der Andreas-Koch-Straße versuchten, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Gegen 01.30 Uhr, sollte ein Citroen von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Spaichingen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt den Anweisungen der Beamten Folge zu leisten und anzuhalten lieferte sich das Trio eine Verfolgungsfahrt durch ganz Trossingen. Mehrere Streifenwägen der umliegenden Reviere wurden zur Unterstützung angefordert. Erst nachdem der 27 - jährige Fahrer mit dem Auto von der Bundesstraße 523 aus Richtung Trossingen kommend beim Steppachkreisel in Richtung Villingen von der Fahrbahn abkam und verunfallte, konnten die drei Insassen kontrolliert werden. Hierbei stellte sich zuerst einmal heraus, dass der 27-jährige Fahrer des Citroens nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war und unter Drogeneinfluss stand. Bei der anschließenden Durchsuchung der drei Männer sowie deren Fahrzeug wurden etwa 64 Gramm Kokain, sowie mehrere hundert Euro Bargeld gefunden. Die drei Männer wurden sofort vorläufig festgenommen. In ihren Wohnungen fanden die Polizeibeamten zudem noch über 430 Gramm Marihuana, etwa 66 Gramm Amphetamin und Verpackungsmaterial. Nach Abschluss der Maßnahmen kamen die drei Männer wieder auf freien Fuß. Ein Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Nur fünf Tage später, am Dienstag um cirka 1 Uhr, wurde im Kopsbühl in Villingen ein parkender Audi einer Kontrolle unterzogen. Als der Beifahrer zur Kontrolle aussteigen sollte, ergriff er sofort zu Fuß die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er dann durch die Polizeibeamten festgenommen werden. Wie sich dann herausstellte, handelte es sich um den 27-jährigen Fahrer, der bereits am vergangenen Donnerstag mit dem Citroen fliehen wollte. Auch dieses Mal konnte er nicht entkommen und wurde vorläufig festgenommen. Denn er hatte wieder Rauschgift in seiner Tasche. Diesmal über 80 Gramm Marihuana und etwa 27 Gramm weißes Pulver. Am Mittwoch wurde der 27-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Ein Haftbefehl gegen den Mann wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

