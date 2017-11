POL-TUT: (VS-Villingen) Eine leichtvereltzte Person und 6500 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

VS-Villingen (ots) - Am Donnerstag ist bei einem Auffahrunfall gegen 17 Uhr in der Bertholdstraße, auf Höhe eines Kinos, eine Person leicht verletzt worden. Aufgrund einer roten Ampel bremste der 19-jährige Fahrer eines VW-Golf seinen Wagen ab. Eine dahinterfahrende Dacia-Fahrerin bremste ebenso. Der 20-jährige Fahrer eines Mercedes, sah die beiden bremsenden Fahrzeuge zu spät und fuhr in das Heck des Dacias. Der Davcia wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen den Golf geschoben. Der Golf-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro.

