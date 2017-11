POL-TUT: (VS-Schwenningen) Einbrecher flexen Tresor auf

VS-Schwenningen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannter Täter in ein mehrgeschossiges Bürogebäude in der Karlstraße eingedrungen und haben dort einen Tresor aufgeflext.

Die Einbrecher hebelten mit einem Schraubenzieher eins der Kellerfenster auf und stiegen ein. Nach dem gewaltsamen Aufbrechen mehrer Türen standen die Gauner im Erdgeschoss des Hauses. Dort stand der Tresor, den die Täter mit einer Flex aufschnitten. Die Arbeit war umsonst: Geld fanden sie dort keins! In den beiden darüber liegenden Stockwerken brachen die Halunken weitere Türen auf, öffneten in den Büroräumen Schränke und Schubladen und durchwühlten deren Inhalt. Im ersten Obergeschoss fanden sie eine Geldkassette, die sie aufbrachen und das Geld entnahmen. Bares fanden sie auch noch in verschiedenen Kaffeekassen. Um Spuren zu verwischen besprühten sie den Tatort im Erdgeschoss mit Feuerlöschpulver. Insgesamt erbeuteten die Täter etwas mehr als 200 Euro Bargeld. Der Sachschaden, den sie bei der Tat anrichteten, ist um ein Vielfaches höher.

