POL-TUT: (Schramberg, B 462) VW-Fahrer kommt auf Gegenfahrbahn - Polizei sucht Unfallzeugen

Schramberg, B 462 (ots) - Am Donnerstag ist ein VW-Fahrer auf der Bundesstraße 462, zwischen Schramberg und Schiltach auf die Gegenfahrbahn gekommen und hier mit einem BMW zusammengestoßen. Der 62-jährige Fahrer des Golfs kam zunächst aus Unachtsamkeit nach links von seiner Fahrspur ab, überfuhr die Fahrbahnmarkierung und kollidierte im Anschluss seitlich mit einem entgegenkommenden BMW. Der 24-jährige BMW-Fahrer hatte keine Chance mehr auszuweichen. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 62-jährige Golf-Fahrer leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Wolfach gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Da der genaue Unfallhergang noch nicht geklärt werden konnte bittet die Polizei Schramberg (07422-2701-0) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell