POL-TUT: (VS-Schwenningen) Eine Verletzte bei Vorfahrtsunfall

VS-Schwenningen (ots) - An der Kreuzung Alleenstraße/Jahnstraße sind am frühen Donnerstagabend zwei PKWs zusammengestoßen. Eine Unfallbeteiligte verletzte sich und musste ins Krankenhaus.

Gegen 17.30 Uhr bog ein Autofahrer, aus Richtung Mühlweg kommend, von der Jahnstraße nach links in die Allenstraße ab. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Hyundai und nahm ihm die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden PKWs zusammen. Bei dem Aufprall verletzte sich die Hyundai-Fahrerin. Zur weiteren Behandlung wurde sie per Rettungswagen ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 6000 Euro.

