POL-TUT: (Trossingen-Schura, K 5913) Zusammenstoß verhindert und gegen Leitplanke geprallt

Trossingen-Schura, K 5913 (ots) - Am Donnerstag ist ein 26 - jähriger Golf-Fahrer auf der Kreisstraße 5913, zwischen Spaichingen und Schura einem entgegenkommenden Seat Ibiza ausgewichen und deshalb mit seinem Fahrzeug gegen eine Leitplanke geprallt. Der 26-Jährige war von Schura in Richtung Spaichingen unterwegs. Ein ihm entgegenkommender, 80-jähriger Seat-Fahrer, kam aufgrund eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 26-Jährige nach rechts aus und prallte gegen die dortige Leitplanke. An dem Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

