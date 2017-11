POL-TUT: (Hüfingen) Vier Festmeter Brennholz gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Hüfingen (ots) - Am vergangenen Samstag, zwischen 9 Uhr und 13 Uhr, haben unbekannte Täter nahe des Römerbades, beim Sumserstein, etwa vier Festmeter Langholz gestohlen. Die Eschenstämme lagerten am Weg. Eine Zeugin sah am Samstagmorgen einen silbernen VW Passat älteren Baujahres mit Anhänger bei dem Polter stehen. Zwei zu dem Gespann gehörende Männer, mit Motorsäge ausgestattet, waren dabei, das Holz aufzuarbeiten. Nur gehörten ihnen die Eschen gar nicht. Einer der beiden schien noch jung und trug eine rote Mütze. Beide hatten Arbeitskleidung an. Am Mittag war die Arbeit beendet, das Holz fehlte. Dem Holzbesitzer ist dadurch ein Schaden in Höhe von zirka 350 Euro entstanden. Das Polizeirevier Donaueschingen ermittelt wegen des Diebstahls und sucht nach Zeugen. Wem das PKW-Gespann an jenem Samstag aufgefallen ist oder wer aufgrund der Beschreibung einen Verdacht hat wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0771 83783 0 zu melden.

