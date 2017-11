POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Unbekannter zerkratzt Renault Clio - Zeugen gesucht

Albstadt-Ebingen (ots) - Am Dienstag hat ein unbekannter Autokratzer zwischen 16 Uhr und 17 Uhr in der Marktstraße einen schwarzen Renault Clio beschädigt. Der betroffene Kleinwagen stand auf dem Parklatz bei der Kreissparkasse. Der Täter ritzte über die gesamte Beifahrerseite und richtete einen Schaden in Höhe von zirka 2000 Euro an. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt in der Sache und sucht nach Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich dort zu melden (Telefon 07432 955 0).

