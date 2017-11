POL-TUT: (Rohrbach im Schwarzwald - Landesstraße 175) Mercedes Sprinter kollidiert mit Rind

Rohrbach im Schwarzwald - Landesstraße 175 (ots) - Der Fahrer eines Sprinters traut seinen Augen wohl nicht, als er am Mittwoch, gegen 18 Uhr, ein Rind auf der Fahrbahn sieht. Der 65-Jährige befand sich auf der Fahrt in Richtung Rohrbach, als das Rindtier von rechts auf die Fahrbahn sprang. Nach einer Kollision mit dem Sprinter rannte es dann wieder nach rechts weg. Es konnte einem naheliegenden Hof zugeordnet werden und blieb unbeschadet. Am Transporter entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

