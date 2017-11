POL-TUT: (Wehingen) Verkohlte Pressspanplatte löst Feuerwehreinsatz aus

Wehingen (ots) - Am Donnerstag mussten gegen 10.15 Uhr die Feuerwehren Tuttlingen, Gosheim und Wehingen mit insgesamt vier Fahrzeugen und 11 Wehrleuten zu einer Firma in die Carl-Benz-Straße ausrücken. Der Grund war eine verkohlte Pressspanplatte in einem Vakuumofen. Die Platte war bei Reparaturarbeiten in dem Ofen vergessen worden. Aus diesem Grund kam es bei der Erhitzung im Ofeninneren zu einer Anreicherung an Kohlenmonoxid. Arbeiter der Firma alarmierten die Feuerwehr, welche im Anschluss Messungen durchführte und in der Nähe der Brennkammer erhöhte CO2 Werte feststellte. Die Werkhalle der Firma wurde belüftet und abgesperrt. Nach kurzer Zeit konnten die Beschäftigten, deren Gesundheit nicht beeinträchtigt wurde, die Arbeit wieder aufnehmen.

