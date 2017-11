POL-TUT: (Rottweil, B 14) Auffahrunfall mit 8000 Euro Sachschaden

Rottweil (ots) - Am Mittwoch ist gegen 17.10 Uhr ein Seat-Fahrer aus Unachtsamkeit auf der Bundesstraße 14, zwischen Bühlingen und Zimmern ob Rottweil in das Heck eines Opels gefahren. Der 32-Jährige war mit seinem Seat in Richtung Zimmern ob Rottweil unterwegs. Als der vor ihm fahrende ebenfalls 32-jährige Opel-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr er aus Unachtsamkeit dem Opel in das Heck. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

