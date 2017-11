POL-TUT: (Dautmergen) Schieferbruch: 1000 Liter Diesel abgeschlaucht

Dautmergen (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag auf dem Schieferbruch-Gelände zwischen Dormettingen und Dautmergen aus zwei Maschinen insgesamt um die 1000 Liter Dieseltreibstoff abgeschlaucht.

Um auf das Gelände zu kommen, durchtrennten die Diebe an einer Stelle die Umzäunung. Danach entfernten sie an einem baggerähnlichen Bohrgerät und an einem Löffelbagger die Tankdeckel. Mit den dafür notwendigen Hilfsmitteln saugten oder pumpten die Dieseldiebe etwa 1000 Liter des Treibstoffs ab. Am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 50 Euro.

