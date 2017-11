POL-TUT: (Albstadt-Laufen) LKW schneidet Kurve - Gegenverkehr fährt aufs Bankett

Albstadt-Laufen (ots) - Nach einem Ausweichmanöver auf der Kreisstraße zwischen Laufen an der Eyach und Tieringen ist am Mittwochmorgen um 09.45 Uhr ein Pkw auf dem Bankett neben der Fahrbahn gelandet.

Auf der kurvenreichen Strecke kam dem Autofahrer in einer S-Kurve aus Richtung Tieringen ein LKW entgegen. Der Lastwagenfahrer schnitt die Kurve und zwang den Fahrer des Skodas, weit nach rechts auszuweichen. Nur so konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Dabei geriet der Skodafahrer aufs Bankett und fuhr gegen einen Leitpfosten. An seinem Pkw entstand dadurch ein Schaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Der Lastwagen fuhr ohne anzuhalten weiter. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt wegen der Fahrerflucht und sucht nach Zeugen. Unter der Rufnummer 07432 955 0 werden sachdienliche Hinweise entgegengenommen.

