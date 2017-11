POL-TUT: (Horb am Neckar) Zwei VW Golfs treffen sich auf Kreuzung in Bildechingen - 7000 Euro Schaden

Horb am Neckar (ots) - Am Dienstagnachmittag sind auf einer Kreuzung in Bildechingen zwei PKWs der Marke VW Golf zusammengestoßen.

Ein 26-jähriger Mann wollte den Hohenzollernring von der Nelkenstraße kommend in Richtug Holunderweg überqueren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden VW Golf, der Vorfahrt hatte. Die beiden VWs stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf jeweils 3500 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

