POL-TUT: (Horb am Neckar) Mercedes im Kaufland-Parkhaus angefahren: Wer hat den Unfall gesehen?

Horb am Neckar (ots) - Am Dienstagabend ist auf dem ersten Parkdeck im Kaufland-Parkhaus ein Mercedes Benz angefahren und beschädigt worden. Zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr prallte ein unbekannter Autofahrer oder eine Fahrerin beim Rangieren gegen dessen rechte Seite. Die Beifahrertüre wurde demoliert, der Aussenspiegel abgefahren. Der oder die Schuldige fuhr danach weg, ohne sich zu melden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestesn 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Horb unter der Telefon-Nummer 07451 96 0 entgegen.

