POL-TUT: (Immendingen-Zimmern) Fahrzeuge stoßen zusammen- 6500 Euro Sachschaden

Immendingen-Zimmern (ots) - Am Dienstag sind gegen 13.30 Uhr in der Straße "am Freizeitzentrum" zwei entgegenkommende Fahrzeuge zusammengestoßen. Eine 63-jährige Polo-Fahrerin kam aus Richtung der Schwarzwaldstraße und stieß an einer Fahrbahnverengung mit der linken Fahrzeugseite ihres Wagens gegen einen entgegenkommenden Kia. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro.

