POL-TUT: (Spaichingen) Scheibe eingeworfen- Polizei sucht Zeugen

Spaichingen (ots) - Im Zeitraum von Samstag, gegen 18 Uhr, auf Sonntag, gegen 19.30 Uhr haben unbekannte Täter eine Scheibe eines Mobilfunkladens in der Hauptstraße eingeworfen. Hierbei ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden. Hinweise zu der Tat bitte an das Polizeirevier Spaichingen (Tel. 07424-9318-0) entgegen.

