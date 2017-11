POL-TUT: (VS - Schwenningen) Unfall nach Vorfahrtsverletzung

VS - Schwenningen (ots) - Am Dienstag, um kurz nach 8 Uhr, hat es in der Laiblestraße Ecke Vom-Stein-Straße eine Kollision zweier Autos gegeben. Eine 56-jährige Audi-Fahrerin missachtete die Vorfahrt einer von rechts kommenden Toyota-Fahrerin im Alter von 57 Jahren. Der Sachschaden beziffert sich auf ungefähr 6.000 Euro.

