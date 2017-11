POL-TUT: (Mönchweiler, Bundesstraße 33) Auto überschlägt sich - Fahrerin leicht verletzt

Mönchweiler, Bundesstraße 33 (ots) - Eine Frau im Alter von 28 Jahren hat sich am Montag, gegen 16.15 Uhr auf der Bundesstraße 33 bei Mönchweiler mit ihrem Opel Corsa überschlagen. Die Frau kam aufgrund unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte in einem dortigen Graben gegen einen Betonschacht. Anschließend überschlug sie sich. Mit im Auto muss wohl ein Schutzengel gewesen sein, sie blieb lediglich leicht verletzt. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

