POL-TUT: (VS - Schwenningen) Verkehrsunfall mit drei Autos und einer leicht verletzten Person

VS - Schwenningen (ots) - Am Montag, gegen 09.30 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall in der Arminstraße, Ecke Sturmbühlstraße gekommen. Ein 48-jähriger Audi-Fahrer war nach eigenen Angaben abgelenkt und übersah einen an der roten Ampel wartenden 47-jährigen Alfa-Romeo-Lenker, sodass es zu einem nahezu ungebremsten Auffahrunfall kam. Der Alfa wurde durch den Aufprall auf einen davor stehenden Renault aufgeschoben. Der Alfa-Lenker wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde durch einen Krankenwagen ins Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher und die 42-jährige Fahrerin des Renault blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8500 Euro.

