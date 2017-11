POL-TUT: (VS - Schwenningen) Frau vergisst Umschlag mit hohem Geldbetrag im Einkaufsladen

VS - Schwenningen (ots) - Zu einem außergewöhnlichen Fund ist es am Montag, gegen 18.30 Uhr, in einem Einkaufsgeschäft im City-Rondell gekommen. Eine 36-jährige Frau ließ einen Umschlag mit einem Bargeldbetrag im 4-stelligen Bereich an einer Kasse zurück. Glück im Unglück hatte sie gleich zwei Mal. Zum einen gab es ehrliche Finder, zum anderen hatte sie auch Kontoauszüge im Umschlag, die Rückschlüsse auf die Verliererin gaben. Das Geld konnte der Frau im Beisein der Polizei übergeben werden.

